بأقل من 10 جنيهات.. خليط من 3 مكونات طبيعية يقضي على بقع الملابس في ثوان

تعتبر محاولة إزالة البقع من الملابس البيضاء دون جدوى أمرًا محبطًا لدى العديد من ربات البيوت، وذلك قبل الكشف عن مكونات طبيعية في كل بيت يمكنها القيام بالمهمة.

بحسب كاثي يودر، خبيرة توفير المال ومؤسسة Fabulless Frugal ، في تصريحات نقلتها صحيفة «Express» البريطانية، فإن هناك خليطًا من 3 مكونات يمكنه إنقاذ الملابس المتسخة ببقع صعبة.

3 مكونات طبيعية تقضي على بقع الملابس في ثوان

«من السهل غسل الملابس البيضاء والتخلص من البقع دون الحاجة إلى استخدام مبيض، فكل ما تحتاجه هو الأدوات المنزلية التي من المحتمل أن تكون قد قمت بتخزينها بالفعل في خزانة مطبخك»، هكذا كشفت الخبيرة.

3 مكونات طبيعية تساعد في إزالة البقع من الملابس في ثوان

ويستعرض «الوطن» طريقة إزالة أصعب البقع باستخدام 3 مكونات لا تتجاوز تكلفتهم العشرة جنيها:

(1) 120 مل من الخل الأبيض

(2) قليل من الملح

(3) منظف ​​الغسيل العادي

وهناك تعليمات يجب فعلها عند وضع أي ملابس تحتاج إلى تفتيح في الغسالة، وإضافة 120 مل من الخل إلى المكان الذي يوضع فيه منعم الأقمشة عادةً في درج المنظف.

خطوات تنظيف الملابس من البقع الصعبة

ورصد التقرير خطوات تنظيف الملابس من أصعب البقع:

- اسكبي منظف الغسيل بنفس الطريقة المعتادة ولكن أضيفي أيضًا حفنة من الملح إلى المزيج.

- حاولي تحريك الملح حتى يذوب قليلاً.

ضعي غسالتك على دورة عادية وستبدو ملابسك مشرقة ومتجددة مرة أخرى.