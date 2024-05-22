انضمام لقاء سويدان ومروة عبد المنعم لمشروع رقمنة ذكريات الفنانين

انضمت كل من الفنانة لقاء سويدان ومروة عبد المنعم إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووصفت لقاء سويدان المشروع بأنه فكرة مهمة جدا، موضحة في بيان: «لو كل فنان حط تاريخه وحكاياته وخبراته وقال معلومات ناس كتير متعرفهاش عن الفن مطعمة بالصور والفيديوهات هتكون حاجة كبيرة وعظيمة».

تفاصيل انضمام لقاء سويدان ومروة عبد المنعم إلى مشروع رقمنة الذكريات

أكدت لقاء سويدان أن المشروع سيكون بمثابة تأريخ للفن والفنانين من أجل الأجيال القادمة: «كل واحد هيبقى عنده ذاكرة لأولاده وأسرته».

أما الفنانة مروة عبد المنعم فعبرت عن إعجابها بالفكرة: «طول عمري بحب أي حاجة قديمة وبشوف إنها مينفعش تترمي وكنت بجمع حاجتي كذكريات وتاريخي لأولادي يشوفوها».

أشارت مروة عبد المنعم إلى أنها تحمست لفكرة وجود منصة أو مكان موحد يجمع تراث الفنانين للحفاظ عليه وتجميعه بأيديهم وتركه للأحفاد في المستقبل.

رقمنة ذكريات الفنانين عن طريق الذكاء الاصطناعي

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمشروع لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر وشيري عادل.

ويشار إلى أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، والكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.