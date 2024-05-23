«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة غدا بسبب منخفض جوي

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت الأنحاء كافة موجة شديدة الحرارة بدأت الخميس الماضي، وتستمر حتى نهاية اليوم، على أنّ تبدأ في الانكسار وتنخفض درجات الحرارة غدًا الجمعة حتى يوم السبت.

سبب انكسار الموجة الحارة غدا

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أنّ تختلف مصادر الكتل الهوائية يومي الجمعة والسبت عن الأسبوع الماضي، وتتأثر المنطقة بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، إضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو على سطح الأرض.

ولفتت «غانم» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ هذا المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي بدورها تحجب جزءا من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح الذي يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، ويساعد على المزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية واعتدال الأجواء في فترات المساء.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الجمعة، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل مؤقت حتى يوم السبت على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.