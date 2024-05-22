«الأرصاد» تكشف آخر يوم في الموجة الحارة وبداية الطقس المعتدل

تضرب موجة شديدة الحرارة كل أنحاء الجمهورية منذ عدة أيام، وصلت خلالها درجات الحرارة على بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية، وفي بيان عاجل من الهيئة العامة للأرصاد، كشفت فيه آخر أيام تلك الموجة الحارة، وبداية الطقس المعتدل.

آخر يوم في الموجة الحارة

قالت «الأرصاد» في بيانها، إن يوم غدٍ الخميس يُتوقع أن يكون آخر أيام الموجة الحارة التي تضرب البلاد، وتبدأ تلك الموجة في الانكساء بدءًا من يومي الجمعة والسبت، لتنخفض درجات الحرارة على معظم الأنحاء بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد بنسب تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة، في حين تنخفض على شمال الصعيد إلى 36 درجة مئوية.

وأما غدًا الخميس فيستمر الارتفاع في درجات الحرارة لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة، وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد 42 درجة، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة، وتكون الدرجة الصغرى على القاهرة الكبرى 24 وعلى جنوب الصعيد تكون 28 درجة مئوية.