حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. العظمى تصل لـ45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 -5-2024، موضحة أن البلاد ما زالت تقع تحت تأثير الموجة الحارة الشديدة.

توقعات حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا على السواحل الشمالية، وفي المساء يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون معتدلاً على السواحل الشمالية، وذلك بسبب تأثير الموجة الحارة.

وعن حالة الطقس اليوم، أشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-5-2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22-5-2024، كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة.. العظمى 39 والصغرى 28.

العاصمة الإدارية.. العظمى 40 والصغرى 28.

6 أكتوبر.. العظمى 39 والصغرى 27.

بنها.. العظمى 38 والصغرى 27.

دمنهور.. العظمى 37 والصغرى 25.

وادي النطرون.. العظمى 39 والصغرى 27.

الزقازيق.. العظمى 39 والصغرى 28.

شبين الكوم.. العظمى 39 والصغرى 26.

طنطا.. العظمى 37 والصغرى 26.

دمياط.. العظمى 31 والصغرى 22.

بورسعيد.. العظمى 33 والصغرى 23.

الإسماعيلية.. العظمى 40 والصغرى 27.

السويس.. العظمى 39 والصغرى 26.

العريش.. العظمى 31 والصغرى 20.

طابا.. العظمى 35 والصغرى 25.

شرم الشيخ.. العظمى 40 والصغرى 27.

كاترين.. العظمى 32 والصغرى 14.

الطور.. العظمى 37 والصغرى 26.

الإسكندرية.. العظمى 36 والصغرى 23.

مطروح.. العظمى 35 والصغرى 24.

العلمين.. العظمى 36 والصغرى 23.

الغردقة.. العظمى 41 والصغرى 27.

مرسى علم.. العظمى 40 والصغرى 27.

حلايب.. العظمى 37 والصغرى 28.

شلاتين.. العظمى 40 والصغرى 27.

الفيوم.. العظمى 40 والصغرى 24.

بني سويف.. العظمى 41 والصغرى 25.

المنيا.. العظمى 41 والصغرى 24.

أسيوط.. العظمى 42 والصغرى 25.

سوهاج.. العظمى 43 والصغرى 27.

قنا.. العظمى 44 والصغرى 28.

الأقصر.. العظمى 44 والصغرى 28.

أسوان.. العظمى 45 والصغرى 29.

الوادي الجديد.. العظمى 44 والصغرى 28.

أبو سمبل.. العظمى 44 والصغرى 27.