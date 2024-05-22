طقس معتدل ثم حار.. اعرف درجات الحرارة خلال 4 أيام مقبلة

تشهد البلاد موجة من الطقس شديد الحرارة منذ أيام، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال يومين مقبلين، ثم يعقبهما ارتفاع جديد خلال يومين آخرين، ونوضح لكم الأيام التي ستكون معتدلة الطقس، والأيام التي ستكون حارة، خلال 4 أيام مقبلة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأيام معتدلة الطقس

تشهد البلاد بدءًا من يومي الجمعة والسبت انخفاضًا في درجات الحرارة، وذلك كالتالي:

يوم الجمعة 24 مايو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

السبت 25 مايو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

الأيام شديدة الحرارة

وبعد هذين اليومين يشهد الطقس ارتفاعًا جديدا في درجات الحرارة، ويكون ذلك كالتالي:

الأحد 25 مايو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

الاثنين 26 مايو:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.