رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان «حصاد تربية نوعية» في نسخته الأولى

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تُرافقه الدكتور إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية، مهرجان حصاد كلية التربية النوعية 2024 الذي تنظمه الكلية للمرة الأولى؛ لتسليط الضوء على الجوانب التطبيقية لتخصصات الكلية ومواهب وإبداعات الطلاب ومهاراتهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، وما حققوه خريجيها.

دعم الطلاب في سوق العمل

وتفقد رئيس الجامعة، معرض طلاب الكلية، الذي احتوى على مشروعات طلاب أقسام تكنولوجيا التعليم والإعلام التربوي والاقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية ومركز التخصصات النوعية وقسم العلوم النفسية والتربوية.

وأثنى رئيس الجامعة على طلاب كلية التربية النوعية وخريجيها الذين استطاعوا إثبات أنفسهم بمواهبهم المختلفة في سوق العمل، قائلا إن اسم الكلية يعكس ما يتمتع به طلابها من مواهب مختلفة في جميع التخصصات، مؤكدا أن الجامعة ستظل تقدم لأبنائها الطلاب كل سُبل الدعم، حتى يوجدوا لأنفسهم المكانة اللائقة، ويُواصلوا تميزهم في سوق العمل.

تحقيق الجودة ومخرجات التعليم

ومن جانبها، أشارت الدكتورة إيمان الشريف، إلى أن هذا المهرجان يُسلط الضوء على بعض المحاور الأساسية التي تُميز كلية التربية النوعية، وتُشكل رسالتها، ومنها مُواكبة سوق العمل، والاهتمام بالخريجين، وتحقيق الجودة ومخرجات التعليم، مضيفة أن الكلية تسعى لتحقيق الجودة العالية في جميع جوانب العمل، مُقدمة شكرها للدعم والتشجيع الذي توليه الجامعة، لضمان جودة مخرجات التعليم.

وخلال فعاليات المهرجان، تم عرض فيلم تسجيلي يُوضح رؤية ورسالة الكلية ويعرض المواهب المتنوعة، وما حصل عليه خريجو الكلية من فرص متميزة في سوق العمل في كبرى القنوات التلفزيونية، وشركات مايكروسوفت، وكذا تنفيذ مشروعات لخريجي قسم الاقتصاد، فضلاً عما حققه خريجي قسم التربية الموسيقية، حتى نالوا التكريم من رئيس الجمهورية.

واختتم المهرجان بحفل موسيقي لكورال قسم التربية الموسيقية، قدم الطلاب خلاله فقرات فنية متنوعة نالت استحسان الحضور.