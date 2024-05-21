بالأسماء.. محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن، وذلك لتحسين أداء الإدارات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات تحقيقا للصالح العام، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي والإداري، عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشكلاتهم على أرض الواقع وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.

حركة تنقلات لعدد من رؤساء مدن المنيا

وشملت حركة المحليات تكليف تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص للعمل رئيسا لمركز ومدينة ملوي، وتكليف اللواء أحمد مصطفى السايس رئيس مركز ومدينة ملوي للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار، بالإضافة لتكليف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالعمل رئيسا لمركز ومدينة مطاي، وتكليف حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي بالعمل رئيسا لمركز ومدينة أبو قرقاص، وكذلك تكليف هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار بالعمل رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ المنيا أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير، أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشددا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.