«مياه المنيا» تشكل لجنة للمرور على مشروعات حياة كريمة في القرى

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بحضور المهندس محمد الطاهر بقطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمحاسب محمود أسامة نائب رئيس مجلس الإدارة بفريق العمل، بقطاع المشروعات ومديري الافرع ومنسقي مشروعات حياة كريمة بالشركة.

لجنة للمرور على أعمال حياة كريمة

وناقش الاجتماع التأكيد علي الاهتمام بجودة تنفيذ الاعمال بقري مبادرة حياه كريمة، خاصة اعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، وغرف المحابس وغرف الصرف الصحي وتوسعات محطات مياه الشرب ومحطات تخليص الحديد والمنجنيز.

وذكر رئيس مياه المنيا، أنه تم تشكيل لجنة من الشركة للمرور على الأعمال على مدار أسبوع، للتأكد من جودة التنفيذ سواء بالنسبة للأعمال الحالية داخل المبادرة، أو الأعمال السابقة، والتنسيق مع الهيئة القومية ودار الهندسة فيما يخص أعمال التسليم.

توفير كوب مياه نظيف لمواطني المحافظة

وأكد رئيس مياه المنيا أنه سيقوم بمتابعة الأعمال ميدانيا من خلال القيام بزيارات للقرى المنتهية، وكذلك من خلال المتابعة المستمرة من مديري الأفرع ومنسقي المشروع بالشركة، وذلك على مدار 24 ساعة والتقرير يومي بنسب الإنجاز.