مي سليم تتعرض لحادث سير.. وشقيقتها تنشر صور تهشم السيارة

تعرضت الفنانة مي سليم، لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدي إلى تهشم سيارتها من الأمام .

مي سليم تتعرض لحادث سير

ونشرت دانا حمدان، شقيقة مي سليم، صورة لسيارة شقيقتها بعد تهشم الجزء الأمامي منها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري».

وعن حالتها الصحية قالت، «هي بخير ودا أهم حاجة بس بجد بعض سواقين الترلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا ومابيهمش أرواح الغير!.. حسبي الله ونعم الوكيل».

آخر ظهور لـ مي سليم

يعرض للفنانة مي سليم يعرض حاليا في دور العرض فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي يشاركها البطولة فيه كل من نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.

فيلم بنقدر ظروفك تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، إذ يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.