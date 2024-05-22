مي سليم تعلق على أنباء زواجها من أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما بملابس الزفاف

اتنشرت في الأيام القليلة الماضية، عدة صور يظهر فيها أحمد الفيشاوي ومي سليم بملابس الزفاف، إذ توقع البعض أنهما تزوجا.

مي سليم تحسم جدل أنباء زواجها من أحمد الفيشاوي

وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصور المنتشرة كانت من كواليس فيلم بنقدر ظروفك، الذي طرح في جميع دور العرض بمصر اليوم، وهي من آخر مشهد في العمل.

وتابعت مي سليم: «كنا قاعدين أنا وأحمد الفيشاوي، وفجأة افتكرنا أننا منزلناش صور من كواليس الفيلم خالص، فقولنا هننزل صورنا بملابس الزفاف وأحمد أخويا».

أحداث فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، إذ يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.