مي سليم تكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركتها بفيلم «بنقدر ظروفك» قبل طرحه

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «بنقدر ظروفك» للفنان أحمد الفيشاوي، طرحه فى دور العرض يوم 22 مايو الجاري، ضمن أفلام موسم صيف 2024.

تفاصيل مشاركة مي سليم في فيلم بنقدر ظروفك

أوضحت الفنانة مي سليم فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية تدعى ملك من منطقة شعبية متوسطة الحال، تجمعها علاقة حب مع حسن الذي يجسده الفنان أحمد الفيشاوي، لافتة إلى أنهما يواجهان صعوبات وتحديات كبيرة من أجل إتمام زواجهما.

أحداث وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

أضافت مي سليم، أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي، ويجمع مشاعر مختلفة بين الضحك والرومانسية والحزن والتعاطف، وهو ما جعلها تتحمس لفكرة الفيلم، موضحة أن الفيلم يعد توليفة حقيقية عن العلاقات الاجتماعية.

فيلم «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، محمود حافظ، يوسف الأسدي، إبرام سمير وأخرين، من تأليف سمير النيلن واخراج أيمن مكرم.