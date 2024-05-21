بإطلالة صيفية.. مي سليم تخضع لجلسة تصوير جديدة

قبل انطلاق العرض الخاص لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك»، مساء اليوم، خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة كشفت عن كواليسها من خلال فيديو شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

قبل انطلاق عرض فيلمها الجديد مي سليم تخضع لجلسة تصوير جديدة

وظهرت الفنانة مي سليم في الفيديو بإطلالة صيفية مميزة، من خلال فستان باللون الأخضر، وتضع في شعرها وردة باللون الأحمر.

يذكر أن الفنانة مي سليم تحتفل مساء اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد بنقدر ظروفك، التي تشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومحمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود وإبرام نشأت وعدد آخر من الفنانين.