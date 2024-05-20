رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جامعة المنيا تصرف مكافأة 700 جنيه للعاملين بالأجر اليومي

كتب:

اسلام فهمي
03:44 م | الإثنين 20 مايو 2024
رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات

رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الموافقة على صرف مكافأة بقيمة 700 جنيه، للعاملين بالأجر اليومي بالجامعة، بقطاعي التعليم، والمستشفيات الجامعية؛ نظرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

صرف مكافأة 700 جنيه للعاملين بالأجر اليومي

وحث «فرحات» العاملين بالأجراليومي على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الجامعة، وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية، على أن تصرف المكافأة خصمًا من أرصدة صندوق التعليم المدمج، فيما يخص القطاع التعليمي، وصندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات، فيما يخص قطاع المستشفيات.

خلق بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية تسعى من خلالها إلى دعم العاملين اجتماعيًا بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقًا لأهداف الجامعة في خلق بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز.

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة» تقدم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في المنيا

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانا في قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط

محافظ المنيا: توريد 244 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية موسم الحصاد

«الزراعة» تطلق 6 قوافل بيطرية لدعم مربي الماشية في المنيا وبني سويف
بقلم اسلام فهمي