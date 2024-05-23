أشياء احذر وضعها في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة.. قد تسبب حرائق

مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، تزداد مخاطر تعرض السيارات لارتفاع حرارة محركاتها ووصول مؤشر الحرارة للون الأحمر، الذي يعني وقتها ضرورة إيقاف تشغيل السيارة حتى تبرد تلك الحرارة، ممّا قد يتسبب في حدوث أضرار جسيمة، بل قد يصل الأمر إلى حدوث حرائق، ويُعدّ ترك بعض الأشياء داخل السيارة دون وعي بخطورتها أحد أهمّ أسباب اندلاع هذه الحرائق.

أشياء تتسبب في اشتعال السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة

قال وليد محمود مهندس ميكانيكا إنَّ هناك بعض الأشياء التي يتسبب تواجدها في السيارة أثناء ارتفاع درجات الحرارة إلى اشتعالها وحدوث حرائق وتلفيات جسيمة بها، ومن أبرز تلك الأشياء التي يجب تجنب وضعها في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة زجاجة العطر الشخصي.

ولفت «وليد» خلال حديثه مع «الوطن» إلى أنَّه يجب مراعاة عدم ارتفاع درجة حرارة الهاتف الشخصي، إذ قد يؤدي ذلك إلى انفجار البطارية الخاصة به أثناء تواجده في السيارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتعال النيران في السيارة وحدوث تلفيات بها، كما يجب تجنب ترك أي شيء يحتوي على بطارية في السيارة.

ومن أبرز الأشياء التي يجب تجنب تركها في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة، تلك الأشياء التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل الكحول أو معطر السيارة أو غيرها من المواد الأخرى التي قد تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وتحدث حرائق بها.

ماذا نفعل حال ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل مفاجئ؟

إذا كانت السيارة في وضع السير، ووصل مؤشر الحرارة للعلامة الحمراء، يجب أن يتمّ إيقاف السيارة على الفور، ويتم تركها في مكان بعيدا عن الشمس حتى تهدأ درجة حرارة السيارة، ثم بعد ذلك يتوجه صاحب السيارة لأقرب مركز صيانة لإجراء دورة تبريد جيدة لها، كما يجب أن يتمّ تزويد السيارة بمياه باردة حتى يساعد ذلك على انخفاض درجة حرارتها.