لماذا ينصح بشراء السيارة تقسيط بدلاً من الكاش؟.. السر عند البنك

قدم محمد أبوالفتوح خبير السيارات، نصائح للمواطنين عند شراء السيارات المستعملة، أبرزها الفحص عند مراكز الوكيل المعتمد وليس لدى الميكانيكي أو محطات الوقود مثل ما يفعل البعض.

وذكر أبوالفتوح في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحيانًا يخطئ البعض عند فحص السيارات في أماكن غير المراكز المعتمدة لنوع السيارة، لأن هناك بعض العيوب التي لا تظهر وتجعل المشتري في مشاكل بعد ذلك.

نصائح شراء السيارات المستعملة

وأضاف خبير السيارات عند شراء السيارة يجب تحديد مدى احتياج الشخص لها هل للعمل بها أم ترفيهية أم للأسرة وغيره، وبعد ذلك المبلغ المتاح معه، ثم البحث عن مدى اعتماديتها.

وتابع أن بالنسبة لأكثر السيارات التي تكون قطع الغيار أقل سعرًا وأكثر اعتمادية هي من أنواع المركبات الياباني.

وأشار أبوالفتوح إلى أن بالنسبة لمعايير بيع السيارة المستعملة يجب العلم أن الذي يتحكم فيها هو التاجر لأن صاحب العربية لا يبيع مباشرة إلا نادرًا، و70% من السيارات التي يتم بيعها على المواقع تكون من قبل التجار لذا هم من يعملون على التسعير.

نصيحة بشراء السيارة قسط

ونصح خبير السيارات بشراء السيارة بالقسط حتى إذا كان الشخص يمتلك الكاش، إذ أن متوفر حاليًا شراء سيارات مستعملة بالقسط، لأنه يمكن وضع الأموال في شهادات في البنوك المتوفرة حاليًا والتي تعد مرتفعة جدًا، والحصول على الفوائد والتقسيط من خلالها.