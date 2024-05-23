وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية زيادة المكون المحلي بالصناعات الإلكترونية

في خطوة تعكس الاهتمام المباشر بالعملية الإنتاجية والعاملين، أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية مفاجئة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية، المعروفة بمصنع 144 الحربي.

وصل الوزير مبكرًا لمقر الشركة ليتابع بدء العمل، ويناقش العاملين حول مختلف جوانب الإنتاج وظروفهم المعيشية.

تطوير الصناعات الإلكترونية

أكد الوزير محمد صلاح أهمية البحث العلمي في تطوير الصناعات الإلكترونية وزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى انفتاحه لسماع الأفكار والمقترحات من جميع العاملين بالشركة، كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

شركة بنها للصناعات الإلكترونية

تلعب شركة بنها للصناعات الإلكترونية دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم القطاع المدني والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

خلال الجولة، تفقد الوزير محمد صلاح المصانع ومخازن الخامات والمنتجات النهائية، مؤكدًا أهمية تسويق المنتجات بفاعلية. استمع أيضًا إلى عرض من المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول المشروعات الجارية ومعدلات التنفيذ.

أشار المستشار الإعلامي للوزير، محمد عيد بكر، إلى أن الشركة تمتلك خطوط إنتاج تضاهي المعايير العالمية وتضم كوادر مدربة تتمتع بإمكانيات تكنولوجية عالية.

وأكد الوزير خلال زيارته على ضرورة الحفاظ على الجودة والأصول والموارد، والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.