وزير الإنتاج الحربي يوجه بالانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص

أجرى المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

ويعمل مصنع «999 الحربي» على توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، فضلاً عن تصنيع منتجات مدنية متنوعة، مثل «معدات الميكنة الزراعية، ومعدات الحفاظ على البيئة، وتجهيزات عربات النقل المختلفة، وتصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة».

وقال المهندس عزت عبد العزيز، رئيس المصنع، إنهم يعملون على الدعم الصناعي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في ضوء التعاقدات بين الشركة (مصنع 999 الحربي) وعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم الدعم الصناعي لمشروع قطار (LRT) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار، والتي تعد من أهم مراحل تصنيعه.

وأدار الوزير خلال جولته لنقاشات وحوارات مع العاملين في المصنع، وأكد أن النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من الزيارات المفاجئة المتكررة للشركات والوحدات التابعة.

وشدد الوزير، خلال الجولة، على ضرورة الحرص للانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مختلف مجالات التصنيع، وكذا أهمية إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العمل بالشركة (مصنع 999 الحربي)، والسعي لتحقيق أقصى معدلات الجودة والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات.