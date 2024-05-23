أول تعليق من دانا حمدان على حادث شقيقتها مي سليم.. ماذا قالت؟

طمأنت الفنانة دانا حمدان، جمهور شقيقتها الفنانة مي سليم، بعد تعرضها لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتهشم جزء من سيارتها بسبب اصطدامها بسائق سيارة أجرة.

تطورات الحالة الصحية لـ مي سليم بعد تعرضها لحادث سير

وقالت دانا حمدان لـ«الوطن»، « فوجئت أن مي عملت حادثة، وعرفت الخبر من والدتي، وهي بخير ولم يحدث لها أي كسور أو كدمات، وكانت في طريقها من الشيخ زايد إلى التجمع، واصطدمت بسيارة أخرى، وربنا نجاها من الموت الحمد لله على كل شئ».

وعن حالتها الصحية أضافت، «هي بخير وكويسة ودلوقتي نايمة، ومش راضين نقلقها لأنها تأثرت نفسيا بالحادث، فضلا عن تهشم جزء من السيارة الأمامي».

صورة تهشم الجزء الأمامي من سيارة مي سليم

ونشرت دانا حمدان صورة لسيارة شقيقتها بعد تهشم الجزء الأمامي منها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري».

وعن حالتها الصحية قالت، «هي بخير ودا أهم حاجة بس بجد بعض سواقين الترلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا ومابيهمش أرواح الغير!.. حسبي الله ونعم الوكيل».