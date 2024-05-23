الطريقة الصحيحة لتنظيف ماسورة صرف التكييف المسدودة.. احمي جهازك من التلف

انسداد تصريف التكييف، مشكلة كبيرة يقع فيها البعض، ويلجأون إلى الطرق التقليدية لحلها، ورغم أنها قد تكون فعالة، إلا أنها لا تضمن «التسليك» الكامل، كما تتسبب في انسداده بعد وقت قليل، أو قد يتبعون أسلوبا خاطئا، مع التساؤل عن الحل الأفضل، وأسباب الانسداد من الأساس.

مشكلة انسداد صرف التكييف

انسداد التصريف في أجهزة التكييف تسبب العديد من المشكلات، نعرضها بحسب موقع «Paytm» للتكنولوجيا الحديثة:

ضعف جهاز التبريد داخل التكييف.

قلة تدفق الهواء.

زيادة استهلاك الطاقة.

قلة سعة التبريد.

تنقيط المياه على الأرضيات والجدران.

انتشار الأوساخ في المنزل.

تسرب المياه من جهاز التكييف.

اقرأ أيضًا: ما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟.. «اتخلصي منها في خطوة»

أسباب مشكلة ماسورة التكييف

قال محمد صالح، مهندس التكييفات ووحدات التبريد، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن مشكلة انسداد صرف التكييف ينتج عنها عدم التبريد بشكل فعال، ويجعل قدرته على العمل أقل من الأساسية، كما أنها تضعف من أدائه: «مشكلة انسداد ماسورة التكييف أو سد فتحات التصريف في التكييف بيحصل بسببها مشكلات كتير، وده أصلًا بيكون سببه تعرض الماسورة للانسداد بسبب ضغط الهواء الشديد، أو درجات الحرارة المختلفة، وإن التكييف بيحاول التكيف مع رطوبة المنزل».

حل مشكلة انسداد التكييف

وقدم صالح، حيل وخطوات لحل مشكلة انسداد تصريف المكيف، وهي: