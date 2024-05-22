«بالريموت كنترول».. حل مشكلة تسريب المياه من التكييف

مع اشتداد موجة الحر، يزداد الاعتماد على التكييف لتلطيف الأجواء داخل المنازل، إلا أنّ استخدامه باستمرار قد يسبب تسريب المياه منه، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عديد من المشكلات مثل تلف وحدة التكييف أو زيادة الطاقة، لكن هناك حل لتلك المشكلة لا يعرفه كثيرون عن طريق استخدام زر في الريموت يمنع التسريب وتجنب تلفه.

حل مشكلة تسريب المياه من التكييف

وهناك زر بسيط لحل مشكلة تسريب المياه من التكييف وتغيير الأداء الخاص به بصورة تلقائية، قدمه موقع «hitachi»، الخاص بالتكنولوجيا وسلسلة الأجهزة المنزلية الحديثة، كما يلي:

الضغط على زر «turbo» لتجفيف الماء ومنع تسريبه من تكييف الهواء، ثم اختيار وضع «auto» المختص بتنظيف الوحدة الداخلية والمرشحات.

في أجهزة التكييف العادية اختيار زر «Fan»، لأنه يعمل على ظبط مروحة التكييف مما يعمل على تنظيم الحرارة الموزعة في الغرفة.

محمد أحمد صالح مهندس التكييفات ووحدات التبريد، أكد أنّ زري الـ«turbo» والـ«fan» يعملان على وصول التكييف إلى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة للغرفة، مما يقلل من جهده ويعطل تسريب المياه: «مشكلة التسريب بتحصل بسبب أنّ التكييف بيعمل بجهد أكبر من العادي وبيشتغل بدرجة حرارة أكبر عشان يسقع المكان، فالزرار بيعمل على ضبط درجة الحرارة، ولازم قبل كل ده تنظيف فلتر التكييف ولو أمر التسريب مستمر يجب فحص الماسورة واصلاحها».

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أسباب تنقيط التكييف داخل المنزل

وأوضح فني التكييف خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب إصلاح الأسباب التي تعمل على تسريب المياه، ومنها:

انسداد خط التصريف.

صدأ أو تلف أنبوب التصريف.

مضخة المكثف مكسورة.

فلتر الهواء غير نظيف.

مشاكل تترتب على تسريب المياه في التكييف

وبحسب موقع «genhvac» المختص في التكنولوجيا، فإن هناك كثير من المشكلات التي تترتب على تسريب مياه التكييف، كالتالي: