ما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟.. «اتخلصي منها في خطوة»

إذا لاحظت رائحة غريبة في منزلك أثناء تشغيل تكييف، فربما يكون ذلك سببا في مشكلة وحدات المكيف الخاص بك وأنت لا تدري، وهي شكوى دائمة لدى الكثير من الناس، إلا أنه ما لا يعرفونه أن لها حلًا، فما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟، وما الحل لهذا؟.

أسباب الرائحة الكريهة في التكييف

يوجد عدد من الأسباب لرائحة مكيف الهواء السيئة، وبحسب موقع «genhvac»، المختص في التكنولوجيا، فإنها تكون لعدة أسباب تتمثل في التالي:

وجود تسربات في الفريون الخاص بالتكييف.

تراكم البكتيريا والفطريات بداخل التكييف.

حدوث مشاكل في نظام التبريد.

تراكم الأوساخ على وحدات التكييف.

مشاكل في نظام الترشيح، ما يؤدي إلى بقاء الرائحة الكريهة.

مشاكل في أنبوب التصريف.

وجود مياه داخل التكييف.

انسداد خط التصريف.

صدأ أو تلف أنبوب التصريف.

فلتر الهواء غير نظيف.

مشكلة تسريب المياه في التكييف، يمكن حلها عن طريق الضغط على اللينك التالي: «بالريموت كنترول».. حل مشكلة تسريب المياه من التكييف

كيف يمكن حل مشكلة الرائحة الكريهة في أجهزة التكييف؟

«كيف أزيل الرائحة الكريهة من المكيف؟»، سؤال يدور في أذهان الكثير من الناس، وقدم له حلًا عادل بحر، فني صيانة تكييف، من خلال الخطوات التالية:

فتح غطاء التكييف.

تنظيف فلتر الهواء الخاص بالتكييف.

ضخ الماء في منفذ دخول الهواء للتخلص من الأتربة، والقضاء على الروائح الكريهة.

وأضاف «بحر»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يجب ترك مكيف الهواء ذي الرائحة الكريهة دون علاج فترة طويلة، إذ أنه كلما زادت المشكلة سوءًا أثر على وحدات التكييف، لذلك من الضروري الاتصال بالمتخصصين قبل تفاقم المشكلة.

خلطة منزلية للتخلص من رائحة التكييف

حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء، فإنه يمكن استخدام خلطة الخل والملح، عن طريق خلط مقدار من الخل الأبيض مع الماء، من خلال التالي: