«الهجرة» تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان

تتابع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات الوضع مع الطلاب المصريين في قيرغيزستان من واقع اهتمامها بجميع الجاليات المصرية، خاصة الطلاب المصريين بالخارج.

وصرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنّ هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة موقف أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان، وهناك تواصلا مستمرا معهم لضمان سلامتهم، ولمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين، استجابة لاستغاثات واستفسارات عدد من أولياء الأمور بشأن الأوضاع بإحدى الجامعات في قرغيزستان، وما تناولته وسائل الإعلام عن وقوع اشتباكات في الحرم الجامعي بين الطلاب.

رابط استمارة تسجيل إلكترونية

وأعلنت وزيرة الهجرة، إطلاق رابط استمارة تسجيل إلكترونية، أُنشئ خصيصا للتواصل مع الطلاب في قيرغيزستان ومتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، وهو الرابط التالي: https://forms.gle/r7zJqECzUehiX7mu5

وأكدت وزيرة الهجرة متابعة الموقف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشددة على أنّ هناك تواصلًا دائمًا ومباشرًا مع طلابنا المصريين في قيرغيزستان - كما هو الحال الآن - من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

الطلاب المصريين الدارسين في قيرغيزستان

كما جددت وزيرة الهجرة، مناشدة الطلاب المصريين الدارسين هناك بالالتزام بإرشادات وزارتي الداخلية والتعليم العالي في قيرغيزستان، ومتابعة الموقف مع السفارة المصرية هناك، والالتزام بالمكوث في أماكن السكن والدراسة «أونلاين» لمدة أسبوع، حتى يتم تعديل الإرشادات من السلطات المعنية.