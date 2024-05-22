انطلاق ملتقى شباب المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية غدا

ينطلق غدا الخميس، ملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بعنوان مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي، وذلك في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

خطة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وأكد رئيس الاتحاد أن الملتقى سليقي الضوء على أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغب في الهجرة، من خلال إنشاء مراكز للتأهيل، والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المضيفة يتم فيها التدريب، وفقا لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول.

احتياجات دول الخليج العربي

ويركز الملتقى على احتياجات دول الخليج العربي، وتدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول، فضلا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

يأتي ملتقى شباب المصريين بالخارج تعزيزا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة، إذ يسعى الاتحاد لإطلاق حملة توعية، للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد محمد شحاتة، المنسق العام للملتقى، أن ملتقى المصريين بالخارج سيعرض نماذج للشباب الذين سافروا عن طريق الهجرة غير الشرعية، وما تعرض له ومن رافقه من مخاطر، مشيرا إلى وجود عدد من الاقتراحات التي يوصي بها المتلقى، منها إدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب في المدارس.

أهمية تكاتف الجهود لدعم الشباب

وأكد رئيس بيوت الشباب أهمية تكاتف الجهود لدعم الشباب وتلبية طموحاتهم، حيث هناك العديد من النماذج التي نجحت في عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص العمل لأنفسهم ولغيرهم من الشباب، مشيرا إلى أن مصر تزخر بالكثير من الفرص المتميزة التي يمكن للشباب أن يستثمروا فيها لتحقيق طموحاتهم، بدلا من المجازفة بحياتهم في رحلة المجهول.