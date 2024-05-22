«تعليم بني سويف»: نراعي مصلحة الطلاب خلال تصحيح امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، خلال تواصله مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتخاذ ما يلزم حيال استفسارات طلاب الشهادة الإعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الجبر التي جرى فيها الامتحان اليوم الأربعاء.

تعليم بني سويف تطمئن الطلاب وأولياء أمورهم

وذكر بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمصلحة الطلاب خلال تقدير الدرجات، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع بواضعي امتحان الجبر في الشهادة الإعدادية بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وسيد مرعي موجه عام الرياضيات ولجنة وضع امتحان الجبر لمراجعة كافة أسئلة الامتحان مرة أخرى وكافة النقاط التي حولها استفسارات، وأنها طبقا لتعليمات وضوابط وزارة التعليم.

إحالة 2 من الملاحظين للتحقيق

وأفاد وكيل التعليم في بني سويف، أنه خلال متابعته لسير الامتحانات في أحد لجان إدارة بني سويف، تقرر إحالة 2 من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لحيازة الهاتف المحمول ومخالفة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، فضلاً عن استبعاد ملاحظة باللجنة من نفس البلد.

واشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، من صعوبة امتحان الجبر، إذ احتوت بعض النقاط على مسائل مُعقدة وغير واضحة على حد وصفهم، كذلك سؤال الاختيار من متعدد.