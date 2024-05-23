عماد الدين حسين: تقرير «CNN» تعمد الإساءة والتضليل حول موقف مصر من المفاوضات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن ما جاء في تقرير «CNN» حول مفاوضات الهدنة ليس أمر طبيعي، والتقرير هدفه تعمد الإساءة والتشوية والتضليل، موضحًا أن الجانب الأمريكي والإسرائيلي دائمًا ما يرمون بالونات لكي يعطي إيحاء بالتواطؤ.

مصر دافعت بصدق وبحق عن الشعب الفلسطيني

وشدد «حسين»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «أون»، على أن هناك هجوما أمريكي إسرائيل منسق سياسي وإعلامي ضد مصر والدول العربية، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عندما يتلقى هجوم أمريكي إسرائيلي بهذا الشكل هو تأكيد واضح وصريح أنه كان يدافع بصدق وبحق عن الشعب الفلسطيني والحقوق العربية ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف :«لو لم يكن الموقف المصري بهذه القوة وهذا الشكل لم يكن يتعرض للهجوم الإسرائيلي الأمريكي.. لو كنا وافقنا على مخططهم كانوا طلعوا صورنا على كل وسائل إعلامهم ويدينا جوائز دولية»، مشددًا على أن الهجوم الامريكي الإسرائيلي تأكيد على أن مصر قامت بموقف عروبي ويدافع عن الحقوق المصرية والفلسطينية.