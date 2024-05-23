محللة سياسية: منطقة الشرق الأوسط مشتعلة.. والصراع ليس في غزة فقط

قالت هند الضاوي الكاتبة والمحللة السياسية، أن هناك سيناريوهات كبيرة من الممكن أن نشهدها في منطقة الشرق الأوسط، موضحًة أن الصراع لم يعد يقتصر على حرب غزة، ولكن هناك العديد من المناطق المشتعلة في الإقليم خلال الفترة الأخيرة، والأطراف اللاعبة والفاعلة في هذه الحروب هي أطراف واحدة.

الأقطاب الكبرى متأثرة بصراعات الشرق الأوسط

وأشارت «الضاوي»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن الحرب العالمية ما بين الأقطاب الكبرى أوروبا وأمريكا من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر تتأثر بشكل كبير بالأحداث الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن ما يخصنا في هذه المرحلة هي «ماذا ستفعل إسرائيل؟»؛ لأن إسرائيل تريد تحقيق نصر كامل وتريد إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة كمرحلة أولى ومن ثم الانتقال لإخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية وهو سبيلها لتصفية الفلسطينية، مشددة على أنها تسعى لتوسيع الحرب بعد أن كانت تحاول لتهجير الفلسطينيين والقضاء على حركة حماس.