هل يؤثر مرض السكر على الذاكرة؟.. دراسة تفجر مفاجأة

مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على إنتاج الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم، ويواجه مرضى السكر عدة مشكلات صحية منها ما هو متعلق بأمراض القلب وتلف الأعصاب والكلى، وفوق ذلك يمكن أن يؤثر المرض على الوظيفة الإدراكية للعقل وأداء الذاكرة.

ارتباط السكر بفقدان الذاكرة

أظهرت دراسة نشرتها مجلة «BMJ» للصحة العامة، تأثير مرض السكر على الذاكرة؛ إذ جرى ربط المرض بالتغيرات في بنية الدماغ ووظيفته، بما في ذلك انخفاض حجم الدماغ والتغيرات في طريقة معالجته للمعلومات، ما يسهم في التدهور المعرفي لمريض السكر، وبالتالي تعرضه لفقدان الذاكرة بفعل تضرر الأوعية الدموية، التي تزود الدماغ بالأكسجين، في حالة ارتفاع نسبة السكر بالدم.

بعض مضاعفات السكر من النوع الثاني

وتكمن خطورة مرض السكر من النوع الثاني في عمله على تلف الأعصاب بأطراف الجسم، فيما يسمى بـ«الاعتلال العصبي»، الذي يؤثر على أداء الجسم بشكل كامل، إضافة إلى تدمير الأوعية الدموية، بحسب حديث الدكتور أحمد صابر، استشاري السكر والغدد الصماء لـ«الوطن»، الذي أوضح أن وصول القليل من الدم إلى الدماغ بفعل مرض السكر يؤدي إلى موت الخلايا الدماغية، وتسمى هذه الحالة بـ«ضمور الدماغ»، وتسبب مشكلات في التركيز وتذكر المعلومات.

طرق الوقاية من تأثير السكر على أداء العقل

تغيير النمط الغذائي هو طوق النجاة بالنسبة لمرضى السكر، لتجنب مضاعفات المرض، بحسب الدكتور أحمد صابر، الذي يؤكد أنه يمكن استغلال الصيام خلال شهر رمضان في ضبط مستويات السكر بالدم، عن طريق الابتعاد عن الدهون والنشويات، مع تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف، التي تعمل على حرق السعرات الحرارية وضبط نسبة الجلوكوز.

كما تلعب ممارسة الرياضة ولو بقدر بسيط، دورا كبيرا في تنشيط الدورة الدموية لمرضى السكر، وبالتالي تجنب المخاطر المرتبطة بتلف الأعصاب والأوعية الدموية.