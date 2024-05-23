بعد تراجع أسعار الذهب.. مواصفات شبكة بـ30 ألف جنيه حسب العيار

متابعة أسعار الذهب على رأس أولويات المقبلين على الزواج، خاصة مع التغيرات المستمرة التي يشهدها المعدن الأصفر خلال تعاملات الأيام الأخيرة، وسيره نحو الانخفاض يومًا بعد آخر، حتى إذا ارتفع نسبيا في بعض الأحيان، سرعان ما يعاود التراجع، مما يمنح فرصة البحث على أفضل شبكة بأبسط الأسعار، وفقًا لما أعلنت الشعبة العامة للذهب.

محتويات شبكة بـ30 ألف جنيه

«لو معاك 30 ألف جنيه تجيب شبكة قد إيه؟»، سؤال يدور في أذهان العديد من المقبلين على الزواج، ويرتبط عادًة بتراجع أسعار الذهب، أجاب عليه واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، قائلا: «سجل سعر جرام الذهب السائد عيار 21 حوالي 3155 جنيهًا من غير مصنعية، وده بيسمح بشراء شبكة عبارة عن دبلة حوالي 4 أو 5 جرامات، وحلق أو انسيال صغير بوزن خفيف»، لافتا إلى أنه في حال الرغبة في شراء قطع أكثر من ذلك يفضل الاتجاه إلى عيار 18.

محتويات شبكة عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم 2704 جنيهات، بحسب تصريح «واصف» لـ«الوطن»، مؤكدا أن هذه القيمة تساعد على شراء قطع أكثر من المصوغات: «ده سعر الجرام، فلو بجيب مثلًا دبلة حجمها 4 جراماـت هتبقى بحوالي 10 آلاف جنيه، فهقدر أجيب كمان بسعر 30 ألف، بنفس عدد الجرامات خاتم وسلسلة صغيرة».

أسعار الذهب حسب الأعيرة

أوضحت بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسعار الذهب اليوم، كالآتي: