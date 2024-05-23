أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 23-5-2024

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 23-5-2024 في مصر خاصة عيار 21 الذي يحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين، نظرا لأنه العيار الأكثر شيوعا وانتشارا في مختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3606 جنيهات، وهذا السعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3155 جنيها، والسعر لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2704 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2103 جنيهات، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألف و240 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.