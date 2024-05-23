«يديعوت أحرنوت»: مسؤولون مصريون بدأوا سلسلة محادثات بشأن تجديد المفاوضات

قالت صحيفة « يديعوت أحرونوت» في تقرير لها إنَّ مصر بدأت سلسلة من المحادثات لجس النبض من أجل تجديد المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

تفاصيل ما جاء بالصحيفة العبرية

كما ذكر التقرير بالصحيفة العبرية، أنَّ وفودًا إسرائيلية متخصصة تزور القاهرة أسبوعيًا لبحث الأمور المتعلقة بالاتفاقية، مضيفة أنَّ الوفود منخرطة في تقديم مطالب بالتعاون المصري لإعادة تفعيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ومن جانبه، طرح نيتسان ألون، أحد كبار المفاوضين بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اقتراحًا في مجلس الوزراء الإسرائيلي يتوافق مع الخطوط العريضة المصرية المقدمة للفصائل الفلسطينية.

ومنح مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الموافقة على فرق التفاوض لمواصلة المحادثات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، والتي وصلت إلى طريق مسدود خلال الأسبوعين الماضيين بسبب خلافات كبيرة مع الفصائل الفلسطينية.