محللة سياسية: مصر أفشلت مخطط «إسرائيل الكبرى»

قالت هند الضاوي الكاتبة والمحللة السياسية، إن مصر أفشلت نصف المخططات الإسرائيلية برفضها تهجير الفلسطينيين، موضحة أنه لم يعد أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلا سيناريو «الفوضى الداخلية» من أجل تهجير الفلسطيين وفرض خطة إسرائيل الكبرى.

الغرب يعملون على تحميل مصر المسئولية

وأشارت «الضاوي»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن يعمل الغرب يعملون على خلق هذه الفوضى الداخلية من خلال آلة الإعلام، كما جاء في تقرير «CNN» ووسائل الإعلام الغربية، مشددة على أنهم يعملون على تحميل مصر المسئولية وكأنها من أقامت حرب غزة أو شاركت في إبادة الفلسطينيين أو حتى قامت بتنفيذ عملية 7 أكتوبر.

أوروبا ستعتمد على القوى الخشنة

وأضافت أن تقرير «CNN» رسالة مخابراتية وليست إعلامية، موضحة أنها من البداية تعي موقف وسائل الإعلام الغربية وأجندتهم ودورهم المهم.