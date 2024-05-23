نقيب المعلمين يثمن قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وأكّد نقيب المعلمين أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أنَّه سيسهم بشكل كبير في رسم السياسات التعليمية واستدامتها، وسيضمن وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ.

وأوضح الزناتي أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار فرصة عظيمة من أجل الوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعلم

وذكر نقيب المعلمين أنَّ استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية، يضمن تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة وتحقيق التكامل بينها والاشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

رسم السياسات العامة للبحث والابتكار

وأشار الزناتي إلى أنَّ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع أحد أهم أهدافه، رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، والتي سوف تخلق بيئة مناسبة للمبتكرين، والاستفادة من طاقات شبابنا وطلابنا في الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2023.

يُعدّ إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار خطوة هامة في اتجاه تطوير التعليم في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.