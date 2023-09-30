نقيب المعلمين: نؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة «من أجل مصر»

استعرضت نقابة المعلمين، خلال مؤتمر «معلمو مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة»، أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

الزناتي: نحن هنا اليوم نحن هنا اليوم من أجل مصر

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في كلمته: «نحن هنا اليوم من أجل مصر، ونقول إن خطواتنا على طرق شقها الرئيس السيسي، وحضورنا هنا جميعا يستحضر معنا إنجازات الرئيس، والهدف من مؤتمرنا هو التأييد المطلق بدون شروط للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة».

ووجه «الزناتي» الشكر لكل المعلمين الحاضرين، وطالبهم بنشر رسالتهم في كل محافظات الجمهورية، من خلال النقابات الفرعية.

شهد المؤتمر حضور الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، وسيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، وعدد من وكلاء الوزارات في مختلف محافظات الجمهورية.