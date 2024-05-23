وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يزور مستشفى شرم الشيخ

صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC )، أجرى زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك على هامش انعقاد ورشة عمل «تغير المناخ والأمراض المعدية: من التوقعات إلى الاستعداد»، الذي ينظمها المركز وتستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 21 حتى 23 مايو الجاري، ضمن مبادرة «الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن الصحي».

وأوضح «عبدالغفار» أنّ الوفد بدأ زيارته بالاطلاع على الوصف الوظيفي للمستشفى، إذ يقدم خدماته الطبية في العديد من التخصصات الطبية بطاقة استيعابية تبلغ 135 سريرا، و6 غرف عمليات مجهزة بالكامل يتم من خلالها إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، إضافة إلى كبسولة طب الأعماق التي يستخدم في علاج مشاكل صحية أهمها، إصابات الغوص وتعتبر الوحيدة في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف أنّ الوفد اطلع على خطوات تحويل المستشفى إلى أول مستشفى أخضر على مستوى الجمهورية، حيث يتم استخدام الألواح الشمسية لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، ووجود آلية للتحكم بجميع وحدات الإضاءة الخارجية، واستبدال 100% من مصابيح الفلورسنت بمصابيح LED بغرض توفيرالطاقة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي على مستوى المستشفى لتقليل الورق المستخدم، فضلًا عن استبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة.

وأضاف أن الوفد تفقد أحد الأجنحة الفندقية في المستشفى، ووحدة التشخيص عن بُعد التي تم تجهيزها بكل الإمكانات التكنولوجية الحديثة، لتوفير خدمة تبادل الاستشارات الطبية عن بُعد بين مقدمي الخدمة الطبية في مختلف التخصصات، مما يضمن توفير أفضل خدمة للمرضى.

مبنى التخلص من النفايات

ولفت إلى أن الوفد تفقد مبنى التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وأشاد بوحدة الأوتوكلاف التي تم تركيبها حديثاً لتعقيم النفايات الطبية بسعة 400 لتر، لافتاً إلى تفقد الوفد لمحطة تحلية وتنقية المياه، التي تم إنشاءها لتجميع المياه المهدرة واستخدامها في ري المساحات الخضراء بالمستشفى، واستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه، وزار محطة شحن السيارات الكهربائية، حيث يتم تشجيع التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة في وسائل النقل داخل المستشفى، والموقف الخاص بالدراجات الهوائية، لتشجيع الأطقم الطبية والإدارية، والزوار على استخدام الدراجات الهوائية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي هو أحد أهم مستشفيات جمهورية مصر العربية في تقديم خدمات السياحة العلاجية، للوافدين الأجانب إلى مصر بغرض العلاج، إذ يقدم خدمات عمليات القلب والقسطرة، فضلا عن جراحات المفاصل، وكذلك خدمات التجميل.