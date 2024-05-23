إزالة التعديات على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس

شنت محافظة بورسعيد حملات مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لإزالة التعديات على أراضي الدولة بطريق المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك ضمن جهود منع التعدي على ممتلكات الدولة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى استغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة لمنع انتشار هذه الظاهرة.

استرداد أراضي الدولة

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار الحملات لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة في الفترة المقبلة، مشددا أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.