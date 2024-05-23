وزيرة البيئة: 20 مليار دولار تكلفة المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيك

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها في صالون جامعة النيل الثقافي، أنّ التغيرات المناخية تُعدّ تحديًا عالميًا، وأنّ المسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمعات لمواجهتها، موضحة أنّ مصر من بين الدول التي بدأت تطبيق خطوات لمجابهة تلك التغيرات، من خلال الاستعداد والتكنولوجيا وغيرها.

إعداد الشباب للتعامل مع كيفية مجابهة التغيرات المناخية

وأشارت إلى أنّ للجامعات المصرية دورًا كبيرًا في إعداد الشباب للتعامل مع كيفية مجابهة التغيرات المناخية، من خلال التعليم والتدريب والابتكارات، لافتة إلى أنّ هناك عددًا من القضايا التي تعاني منها مصر، تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية، وأنّ الدولة اتخذت خطوات حثيثة للتعامل معها.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ أبرز التحديات هي المخلفات الزراعية في مصر، حيث تعادل المخلفات المنتجة أكثر من 42 ألف طن سنويًا، مبينة أنّ الدولة بدأت في وضع استراتيجيات للاستفادة من المخلفات، موضحة أنّ هناك دراسة لإعادة استخدام قشور الموز في السماد الزراعي، بجانب إعادة استخدام وتصدير قشر الرومان لعدد من الدول، وإعادة استخدام زيوت الطعام وتحويلها لوقود حيوي للطائرات.

الحكومة وضعت تسعيرة على أكياس البلاستيك بهدف خفض استهلاكها

وأكّدت أنّ دور الوزارة هو عمل الاستراتيجيات وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقها، لافتة إلى أنّ لديها استراتيجية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وأنّها تُشارك الطلاب والشباب في تطبيقها، كاشفة أنّ الحكومة قررت هذا العام وضع تسعيرة على أكياس البلاستيك بهدف خفض استهلاكها، إذ تصل تكلفة المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيك إلى 20 مليار دولار سنويًا، مؤكدة أنّ الأكياس البلاستيك تُعدّ من أخطر ما يكون على صحة المواطنين.

وأشارت إلى أنّ ظاهرة تغير المناخ أصبحت واضحة، وأنّ مصر من أكثر الدول تأثرًا بها، على الرغم من أنها ليست سببًا فيها، بل الدول الصناعية الكبرى هي السبب في الانبعاثات التي تُسهم في هذه التغيرات، موضحة أنّ التغيرات المناخية ستؤدي مستقبلًا إلى تغيير مستوى سطح البحر، وأنّ 7 محافظات ساحلية من الدلتا ستتأثر بذلك، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة العالية ستؤثر على إنتاجية عدد من المحاصيل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

بدوره، أوضح الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية أنّ الصالون الثقافي للجامعة يهدف إلى مناقشة كافة القضايا، والعمل على الوصول لبعض الحلول التي تسهم في حلّ العديد من المشكلات وقضايا المجتمع المصري، مشيرا إلى أنّ الجامعة أصبحت من الجامعات الأهلية التي لها دور كبير في البحث العلمي والابتكار ودعم التكنولوجيا.

وأكّد أنّ الجامعة وضعت عددًا من القواعد الهامة للارتقاء بمكانتها عالميًا، لافتًا إلى أنّها تضمّ مراكز بحثية متميزة، مبينا أنّ الجامعة نجحت في أن يكون لها مشاركة متميزة في مؤتمر المناخ 27 و 28، وأنّها نجحت في إنتاج عدد من المشروعات التي تهدف في النهاية إلى خدمة وتنمية المجتمع المصري.