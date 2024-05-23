انطلاق البث الرسمي لموقع «سفرة» تزامنا مع عيد ميلاد قناة CBC

يحتفل موقع «سفرة»، بمرور 11 عامًا على انطلاق قناة «سي بي سي سفرة»، أول قناة طبخ مصرية، حاملة راية إبداعها وخبرتها في عالم الطهي، لتصبح علامة مميزة في بيوت المصريين، ومصدرًا غنيًا للمهارات والنصائح والوصفات المتنوعة.

موقع سفرة من أهم المنصات الرقمية للقناة

وموقع سفرة من أهم المنصات الرقمية للقناة، حيث يقدم محتوى غنيًا بالوصفات والنصائح والحيل المتعلقة بالطبخ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تعليمية، وعروض تقديمية لفنون الطهي، ونصائح لتنظيم المطبخ وتخزين الطعام.

يتيح الموقع أيضًا إمكانية التفاعل مع الطهاة، ومشاركة التجارب، مما يثري تجربة الزائر ويجعله جزءًا من عائلة "سفرة".

وتزامنا مع عيد ميلاد قناة سفرة الحادي عشر، يطلق موقع سفرة بثه الرسمي يوم 25 مايو 2024.

ينشر الموقع يوميًّا أكثر من 40 وصفة طبخ جديدة ومتنوعة، تشمل كل الوصفات المذاعة على شاشة سفرة، مع الفيديوهات الموضحة للطريقة.

ويرضي محتوى الموقع كل الأذواق في عالم الطبخ، فحتى الآن يتضمن مكتبة ضخمة من وصفات الطبخ تقارب الـ 12 ألف وصفة.

ويحدّث يوميًا قسم لايف ستايل في الموقع بمقالات تلبي كل احتياجات الجمهور العربي من النساء والأمهات والعرائس الجدد، مع تخصيص عدد كبير من المقالات للرجال انطلاقا من قناعاتنا بالمشاركة المجتمعية لأفراد الأسرة.

برنامج هي وبس

ويخصص الموقع لجمهور برنامج هي وبس قسمًا خاصًّا يجمع الحلقات الكاملة للبرنامج والفقرات المميزة لضيوفه بمختلف مجالاتهم.

ويعد موقع سفرة مكتبة عالمية لوصفات الطبخ بمختلف أذواقها، ستجد البحث أكثر تنظيماً، حيث يوجد قسم مختص لكل طبق.

وينشر الموقع الحلقات الكاملة والفقرات المميزة لكل برامج قناة "سفرة"، التي تغطي كل اهتمامات المشاهد العربي وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، ما بين برامج طبخ وبرامج تغذية وبرامج اجتماعية.

ويحقق موقع "سفرة" في المتوسط 5 مليون مشاهدة شهريًا، كما حقق في الثلاثة شهور الأخيرة طفرة في عدد الزيارات تقرب إلى 7 أضعاف الثلاثة شهور التي تسبقها بفارق 15 مليون مقارنة بـ 1.2 مليون.

كما حصل الموقع على عدد مستخدمين تعدى الـ 400 ألف مستخدم، كما يتصدر موقع سفرة نتائج البحث على محركات جوجل بأكثر من 15000 كلمة.