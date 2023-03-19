رضوى الشربيني تكشف موعد الموسم الثامن من برنامج هي وبس

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج هي وبس الذى يذاع عبر قناة سي بي سي سفرة وذلك خلال آخر حلقات الموسم الحالي.

رضوى الشربيني تختتم حلقات الموسم السابع

قالت رضوى الشربيني في الحلقة إن الموسم الجديد سينطلق بعد أيام من نهاية شهر رمضان الكريم.

كانت رضوى الشربيني قد ظهرت متأثرة بسبب حديث ضيفتها الداعية الإسلامية نفين مختار في آخر حلقات الموسم السابع من البرنامج، وقد ظهر عليها التأثر بشدة أثناء حديث الداعية حين ما قالت «اتكلمي مع ربنا وادعي له باللي انتي عايزاها في الدنيا والآخرة، اتكلمي معاه عن الناس اللي سابتك وسابت حياتك وتوفاها الله، وأد إيه هما وحشينك، وهو هيصبرك ويربط على قلبك، كلميه عن أذية الناس ليكي».

رضوى الشربيني: أنا بقيت رضوى الشربيني بسبب جمهوري

وحبذت رضوى أن تختتم الحلقة برسالة لمتابعيها قائلة «أنا احترمكم قبل ما أكون بحبكم، وانتوا كلكم ليكم فضل كبير عليا طول اليوم، وكل يوم لمدة 7 سنين، وباشكر ربنا عليه، ولكم مني كل الحب والتقدير».