حل امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بكفر الشيخ

تباينت ردود أفعال الطلاب والطالبات عقب امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إذ أوضح الطلاب أنّ الامتحان جاء سهلاً وبسيطاً، ويعتبر في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي

من ناحيتها، قدّمت داليا السيد، مُعلم مادة الدراسات الاجتماعية، حل امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ، ليتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم.

وتكون امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ من ورقتين، ضمتا 4 أسئلة، وتنوعت الأسئلة بين «اختر الإجابة الصحيحة، وبما تفسر، وأكمل العبارات، وضع كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة»، وغيرها من الأسئلة.

حل امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وجاء حل امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ كالتالي:

واختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ، ماراثون امتحانات الترم الثاني، اليوم الخميس، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدداي في كفر الشيخ 61 ألفا و319 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 343 لجنة امتحانية بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».