«تعليم البحر الأحمر» تحصد المركز الثاني في مبادرة «دعم الأقران»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم، أنّ مدرسة الغردقة الصناعية بنات، حصلت على المركز الثاني كأفضل مبادرة في برنامج دعم الأقران على مستوى المحافظات، كما حصلت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، على المركز الخامس كأفضل وحده فرعية على مستوى المحافظات، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جاء ذلك، خلال مشاركة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، في المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالإسكندرية، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع القوى العاملة، المُقام خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

شارك في المؤتمر عدد من قيادات التعليم بالبحر الأحمر، من إدارت الإبتكار وريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد المهني والتوظيف بالوحدة الفرعية، ومدرسة الغردقة الصناعية بنات وجمال نظيم الفندقية وسفاجا البحرية بالمحافظة.

ومن جهته، أشاد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، بمشاركة مدارس وقيادات التعليم بالبحر الأحمر وحصد الجوائز، لافتًا إلى الجهد الكبير المبذول من الجميع، تحت رعاية المحافظ، اللواء عمرو حنفي.

فعاليات المبادرة بمدينة الإسكندرية

جدير بالذكر، أن مدينة الإسكندرية، تستضيف المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع القوى العاملة، بمشاركة 15 محافظة، خلال الفترة من الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير.