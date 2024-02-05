«تعليم البحر الأحمر»: بدء أعمال رصد ومراجعة درجات الشهادة الإعدادية

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتهاء تصحيح أوراق إجابات امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية في مقر الكنترول بمدينة الغردقة، وبدء أعمال رصد ومراجعة الدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في البحر الأحمر

وذكر وكيل تعليم البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أنه من المقرر إعلان موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، ثم عرض النتيجة على اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتمادها.

وقال «منير»، إن امتحانات المرحلة الإعدادية كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن تأخير إعلان النتيجة في صالح الطالب، لمراعاة الدقة في التصحيح ورصد الدرجات.

مؤتمر لتيسير الانتقال إلى سوق العمل

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر شاركت في المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2024، بحضور الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.