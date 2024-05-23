«صحة المنيا»: تقديم الخدمات العلاجية لـ7 آلاف مواطن خلال شهر

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 آلاف و510 مواطنين خلال شهر أبريل الماضي، بتكلفة بلغت 19 مليونا و63 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

خدمات صحية على نفقة الدولة

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر، لافتا إلى أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2179 حالة.

تخصصات الخدمات الصحية

و أشار إلى أنه تم تقديم خدمات العلاج الخارجي في أمراض «الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب والصدر» لـ5216 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ115 حالة، مشيرا إلى حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.