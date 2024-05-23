هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الحرب ستدعم مقترحا جديدا لمفاوضات غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية سيدعمون مقترحًا جديدًا لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في غزة، مشيرا إلى أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف المحتجزين في جيس الاحتلال ويتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.

تفاصيل ما جاء بهيئة الإذاعة الإسرائيلية

كما أوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن عضو مجلس الحرب بيني جانتس وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي جادي آيزنكوت طالبا بينامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كانت نيتسان ألون أحد كبار المفاوضين بدولة الاحتلال الإسرائيلي، قد طرحت اقتراحًا في مجلس الوزراء الإسرائيلي يتوافق مع الخطوط العريضة المصرية المقدمة للفصائل الفلسطينية.

وفي نفس السياق، منح مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الموافقة على فرق التفاوض لمواصلة المحادثات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، والتي وصلت إلى طريق مسدود خلال الأسبوعين الماضيين بسبب خلافات كبيرة مع الفصائل الفلسطينية.