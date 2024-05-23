«عاشور» يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن بحضور 122 من وزراء الدول

شارك أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم الذي أقيم في لندن، بحضور 122 وزيرًا من وزراء التعليم حول العالم، إذ ناقش سُبل تطوير التعليم وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل، وشهد مشاركة واسعة من الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية.

اهتمام مصر بتدويل التعليم وتعزيز برامج تبادل الخبرات

استعرض عاشور التقدم الذي شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكّدا اهتمام مصر بتدويل التعليم وتعزيز برامج تبادل الخبرات التعليمية ضمن الشراكات الدولية.

كما أكد أهمية دور الجامعة الاقتصادي من خلال تبني العديد من المُبادرات التي تُساهم في ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.

وناقش المُنتدى تقنية الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في المستقبل، والربط بين مُخرجات التعليم ومُتطلبات وصناعات الغد.تمّ تنظيم العديد من الزيارات للمدارس والكليات والجامعات البريطانية للتعرف على نظم التعليم بها.

أبرز نتائج المُنتدى العالمي للتعليم

وتضمنت نتائج المُنتدى اتفاق مصر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات قوية بين الجامعات المصرية والبريطانية، ووضع خطط لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل، وتبادل الأفكار والخبرات بين وزراء التعليم وصُنّاع السياسات، ورواد التعليم والخبراء من مختلف دول العالم.

المُنتدى العالمي للتعليم (EWF) يُعد من أكبر المنتديات لوزراء التعليم في العالم، ومنصة هامّة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد أفضل الممارسات في مجال التعليم.