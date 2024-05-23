خدمات وأماكن الفروع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.. أسهل وأسرع طريقة

يحتاج عملاء البنك الأهلي المصري في كثير من الأحيان إلى الذهاب إلى فرع البنك ليتمكنوا من إجراء العديد من الخدمات التي يقدمها البنك لهم، وحرصا من البنك على تسهيل إجراء تلك الخدمات البنكية للعملاء، تمكن من توفير الكثير من الفروع الإلكترونية التي تقدم خدمات البنك بشكل أسهل من خلال الطلبات الإلكترونية باستخدام الخدمات الذاتية والشاشات التفاعلية.

وتتيح الفروع الإلكترونية لـ البنك الأهلي المصري فرصة إجراء الكثير من الخدمات البنكية، ونوضح من خلال هذا التقرير الخدمات التي تقدمها الفروع الإلكترونية للعملاء وأماكن تلك الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتمثل في الآتي:

الخدمات التي تقدمها الفروع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري

- التحويل بين الحسابات وبعضها البعض في حالة عدم كفاية الرصيد.

- ربط و كسر الودائع لأجل.

- طلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الأصلية و الإضافية.

- فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين.

- شراء واسترداد الشهادات.

- الاشتراك في الأهلي فون كاش .

- اشتراك في خدمة الأهلي نت.

- تحديث البيانات.

- إصدار بطاقات الدفع المقدم.

- طباعه كشف الحساب.

أماكن الفروع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري

وهناك العديد من الفروع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري، وتتمثل في الآتي:

- فرع برج البنك 1187 كورنيش النيل - بولاق أبو العلا.

- فرع نادى بلاتنيوم رقم 2، 4 منطقة النوادى - قطاع اللوتس - القاهرة الجديدة – القاهرة.

- فرع مول كايرو فيستيفال بالدور الثاني - بشارع طه حسين بالتجمع الخامس.

- فرع داون تاون القاهرة الجديدة قطعة رقم 30 بالقطاع الأول – المنطقة المركزية – التجمع الخامس شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

- العاصمة الإدارية قطعة رقم 26- A1 الحي المالي – منطقة البنوك – العاصمة الإدارية.

- مول بوينت 90 الدور الأرضي - أمام الجامعة الأمريكية - التجمع الخامس - القاهرة.

- فرع الرحاب 2 (E-Corner الوحدة رقم 106 بالمنطقة التجارية (السوق الشرقي) – الرحاب – القاهرة.

- مول أرابيسك الوحدة رقم ED01A الكائنة بجوار كارفور مبنى E مول مدينتي – القاهرة الجديدة.

- ميراج سيتي (E-Corner) المول التجاري رقم 2, محور مصطفي كامل.

- سيتي سنتر ألماظة - بوابة 2 - مصر الجديدة - القاهرة.

- ايكونيا الزمالك - 16 شارع محمد بن ثاقب - الزمالك - القاهرة.

- الفرع الإلكتروني بالفرع الرئيسي 24 شارع شريف - وسط البلد.

- مول سيتي سنتر المعادي الوحدة رقم 32, 33 القطامية الطريق الدائري – القاهرة.

- 147 شارع محمد فريد – وسط البلد - القاهرة.

- داخل مول العرب – بوابة 17 – مدينة السادس من أكتوبر.

- ملحق نادي نيو جيزة الرياضي - مدينة السادس من أكتوبر – الجيزة.

- نادى الصيد أكتوبر – المنطقة السياحية الثالثة – 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.