خطوات وشروط التقديم في تدريب البنك الأهلي.. للراغبين بالعمل المصرفي

أعلن البنك الأهلي المصري فتح باب تدريب خريجين 2024 لتأهيل وإعداد الطلاب للعمل بالمجال المصرفي، وبشكل خاص خريجي كليات تجارة وما يعادلها من شهادات، إذ يحرص البنك باستمرار على توفير فرص تدريب للطلبة ليتمكنوا من فهم آلية العمل في البنوك والمجال المصرفي بشكل عام.

وأوضح البنك الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والكليات والتخصصات والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة لتدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي المصري

- يجب أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

- أن يكون تقدير السنة الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

الكليات والتخصصات المطلوبة لتدريب البنك الأهلي المصري

- كلية تجارة، أقسام (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- كليات إدارة اعمال أقسام (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- كليات اقتصاد وعلوم سياسية أقسام (اقتصاد، إحصاء).

- كليات تكنولوجيا المعلومات.

- كليات حاسبات ومعلومات.

- كليات هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- كليات حقوق.

آخر موعد لتقديم خريجين 2024 في البنك الأهلي المصري

يبدأ التقديم في برنامج تدريب خريجين 2024 في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 19 مايو، ويستمر التقديم في التدريب حتى يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد التواريخ المذك‍ورة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.

- مدة التدريب تصل إلى 4 أسابيع.

خطوات التقديم لبرنامج خريجين 2024 في البنك الأهلي

- يتم الدخول علي الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- ثم يتم الضغط علي كلمة Careers.

- وبعدها يتم الضغط علي كلمة Internship.

- ثم يتم اختيار NBE Internship 2024.

- وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات و التأكد من صحتها.