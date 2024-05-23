محافظ أسيوط: الانتهاء من حصاد القمح وتوريد 153 ألف طن للشون والصوامع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة، والتي يبلغ حجمها 174 ألفا و757 فدانا.

توريد أكثر من 153 ألف طن قمح

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة زاد عن 153 ألف طن قمح حتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس 2024.

تزايد مستمر في كميات القمح الموردة

وأكد المحافظ أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، ومتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 40399 طنا و808 كيلو بشون البنك الزراعي المصري، و38935 طنا و741 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية «المطاحن»، بالإضافة إلى 50859 طنا و288 كيلو للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، و15667 طنا و470 كيلو لشركة الوحدة لطحن الغلال، و7434 طنا و279 كيلو «إنتاج التقاوي - شركات منتجة»، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 153296 طنا و586 كيلو.