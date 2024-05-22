«يوم في الغيط».. «زياد» يوثق حصاد القمح بكفر الشيخ في ساعة: خير بلدنا

خير وسعادة يجتاحان محافظة كفر الشيخ بمجرد أن تهل سنبلات القمح، ذلك المحصول الذي يعتبرونه «وش السعد» كما أنهم مشهورون بجودة محصول القمح الخاص بهم، لذلك أراد ابن المحافظة أن يوثق لحظات حصاده من داخل أحد حقوله مدينته «بيلا».

جلسة تصوير لتوثيق موسم حصاد محصول القمح

قبل انطلاق موسم حصاد محصول القمح، استعد زياد فصادة، صاحب الـ26 عاماً، لنقل تلك اللحظات المهمة من داخل حقول بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وكيفية استقبال المزارعين لهذا الموسم الذي يُعد مصدر رزق لهم وينتظرونه من العام إلى العام: «أنا بحب التصوير من زمان، وعندي كاميرتي وبطلع شغل برايفت زى خطوبات وأفراح وغيرها من المناسبات، ولكن حبيت أعمل ألبوم عن حصاد محصول القمح خاصة إن ده موسم سنوي عندنا في كفر الشيخ، وبيكون موسم الخير بالنسبة للمزارعين».

بلمساته البسيطة وعدسته السحرية، تمكن «فصادة» من توثيق موسم حصاد محصول القمح، إذ صوَّر المنظر الجميل لسنابل القمح أثناء عملية الحصاد، أيضاً فرحة المزارعين أثناء الحصاد: «أنا نسقت مع واحد قريبي عنده أرض وبلغني بيوم حصاد القمح، والتجهيزات أخدت مني حوالي 3 أيام، وجلسة التصوير استمرت ساعة واحدة، وحبيت أوثق حصاد محصول القمح عشان الأجيال الجاية، لأن مع التطور التكنولوجي ممكن أسلوب الحصاد يختلف».

«فصادة»: المزارعين بعد ما خلصت طلبوا يتفرجوا على الصور

ردود فعل غير عادية انتابت المزارعين وفقاً لـ«فصادة»: «ردود فعل المزارعين كانت حلوة لأن فكرة التصوير كانت حاجة غريبة عليهم، وفي البداية بدأوا يسألوني أنا بعمل إيه وأنا فهمتم إني بوثق يوم الحصاد، والناس بدأت تتقبل، وبدأوا يتفاعلوا معايا، ويتصوروا، وكانوا شغالين كأنهم خلية نحل يعني كل واحد له دوره سواء رجالة أو ستات أو شباب، وبعد ما خلصت طلبوا يتفرجوا على الصور، وعجبتهم الصور جداً».

يهوى «فصادة» مجال التصوير، إذ عمل في هذا المجال عقب تخرجه من كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ في عام 2022، كما أنّه يأمل أن يطور نفسه في مجال التصوير مع مرور الوقت ويصبح من أشهر المصورين في مصر: «أنا بعشق مجال التصوير جداً، وعلى الرغم أني خريج آداب قسم لغة إنجليزية إلا إني الحمد لله متمكن في مجال التصوير، وبالممارسة بقيت معروف بشغلي، ونفسي أكون مصور مشهور».