البورصة تحقق مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه قبل اجتماع البنك المركزي اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% عند مستوى 27290.57 نقطة، وسط مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري اليوم، للنظر في تحديد مصير الفائدة المصرية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.94% عند مستوى 5947.43 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.92% في منتصف تداولات اليوم، ليسجل مستوى 8615.38 نقطة وفق أخبار البورصة.

4 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.8 مليار جنيه، عبر التداول على 313.5 مليون سهم، وجرى تنفيذ 46 ألفًا و485 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 مليارات جنيه في منتصف التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في منتصف التداولات نحو 1.843 تريليون جنيه.

اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أنَّ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماعها الثالث على مدار العام الجاري 2024، ومن المنتظر أن يتمّ مناقشة سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع والخروج بنتائج إما بانخفاض الفائدة أو ارتفاعها أو تثبيت سعر الفائدة.